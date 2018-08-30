В Киселевске пропала 28-летняя девушка

Насколько известно, в поисковой операции участвуют не только родные девушки и сотрудники городской полиции, но также и волонтеры из поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Пропавшая местная жительница вышла из дома 21 августа примерно в 10.15 и с тех пор ее никто не видел. Связь каким-либо способом с пропавшей также на данный момент установить не удалось.Рост девушки составляет 168 сантиметров, телосложение полноватое. Коричневые глаза, волосы темно-русые, однако на фото волосы ближе к коричневому цвету. Как сообщается, в день пропажи девушка была одета в белую куртку из кожзама, джинсы темно-синего цвета и белые сланцы. При наличии какой-либо информации о пропавшей родственники просят сообщить об этом по номеру 02.