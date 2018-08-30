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В Киселевске пропала 28-летняя девушка

21 августа в Киселевске пропала 28-летняя местная жительница. В связи с этим родные пропавшей девушки спустя какое-то время сообщили о пропаже, организованы поиски.

В Киселевске пропала 28-летняя девушка


Насколько известно, в поисковой операции участвуют не только родные девушки и сотрудники городской полиции, но также и волонтеры из поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Пропавшая местная жительница вышла из дома 21 августа примерно в 10.15 и с тех пор ее никто не видел. Связь каким-либо способом с пропавшей также на данный момент установить не удалось.

Рост девушки составляет 168 сантиметров, телосложение полноватое. Коричневые глаза, волосы темно-русые, однако на фото волосы ближе к коричневому цвету. Как сообщается, в день пропажи девушка была одета в белую куртку из кожзама, джинсы темно-синего цвета и белые сланцы. При наличии какой-либо информации о пропавшей родственники просят сообщить об этом по номеру 02.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:15
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