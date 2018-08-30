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В Красноярске пропал 54-летний врач местной клиники

В Красноярске 26 августа пропал 54-летний врач-уролог местной клиники ушел с работы и до настоящего времени о месте его нахождения нет информации. Так же сообщается, что с места работы он уехал на личном легковом автомобиле Hyundai Tucson.

На нем была голубая рубашка с короткими рукавами, светло-голубые джинсы и голубые кеды. Из личных вещей - черная кожаная сумка, телефон, ключи от гаража и автомобиля. О мужчине отзываются в соцсетях, как о квалифицированном профессионале, никто не понимает, куда он мог пропасть и причины исчезновения. Текст объявления о пропавшем опубликован в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск» «ВКонтакте».
В Красноярске пропал 54-летний врач местной клиники


В случае появления каких-либо сведений или обнаружении пропавшего, всех просят сообщить информацию в отделение полиции либо волонтерам.

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:00
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