В Новосибирске автомобиль напрокат протаранил автобус, два человека пострадали
Утром 30 августа в Новосибирске, в районе стадиона “Сибирь”, произошло ДТП. Автобус №28 врезался в автомобиль марки Hundai сбоку.
Авария случилась около 7 утра. Мужчина за рулем Hundai взял авто напрокат. Спустя некоторое время городской езды, маршрутное такси врезалось в седан. Седан получил серьезные повреждения, боковую часть автомобиля едва ли удастся отремонтировать. У маршрутки, в свою очередь, повреждена передняя часть, впрочем, о характере повреждений пока информации не поступало.
В ходе аварии седан отбросило в направлении тротуара. Как сообщают источники, травмы получили три пассажира маршрутки и один пассажир седана, женщина. Водитель Hundai, по неподтвержденным сведениям, серьезных травм не получил. В зависимости от обстоятельств аварии виновник, в худшем случае, будет вынужден оплатить ремонт обоих транспортных средств.
Авария случилась около 7 утра. Мужчина за рулем Hundai взял авто напрокат. Спустя некоторое время городской езды, маршрутное такси врезалось в седан. Седан получил серьезные повреждения, боковую часть автомобиля едва ли удастся отремонтировать. У маршрутки, в свою очередь, повреждена передняя часть, впрочем, о характере повреждений пока информации не поступало.
В ходе аварии седан отбросило в направлении тротуара. Как сообщают источники, травмы получили три пассажира маршрутки и один пассажир седана, женщина. Водитель Hundai, по неподтвержденным сведениям, серьезных травм не получил. В зависимости от обстоятельств аварии виновник, в худшем случае, будет вынужден оплатить ремонт обоих транспортных средств.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:32