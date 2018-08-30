АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 79.56 USD 68.15
Курс валют на 30.08.2018

В Новосибирске автомобиль напрокат протаранил автобус, два человека пострадали

Утром 30 августа в Новосибирске, в районе стадиона “Сибирь”, произошло ДТП. Автобус №28 врезался в автомобиль марки Hundai сбоку.

В Новосибирске автомобиль напрокат протаранил автобус, два человека пострадали


Авария случилась около 7 утра. Мужчина за рулем Hundai взял авто напрокат. Спустя некоторое время городской езды, маршрутное такси врезалось в седан. Седан получил серьезные повреждения, боковую часть автомобиля едва ли удастся отремонтировать. У маршрутки, в свою очередь, повреждена передняя часть, впрочем, о характере повреждений пока информации не поступало.

В ходе аварии седан отбросило в направлении тротуара. Как сообщают источники, травмы получили три пассажира маршрутки и один пассажир седана, женщина. Водитель Hundai, по неподтвержденным сведениям, серьезных травм не получил. В зависимости от обстоятельств аварии виновник, в худшем случае, будет вынужден оплатить ремонт обоих транспортных средств.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:32
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Новосибирске автомобиль напрокат протаранил
Экс-участник Александр Гобозов официально оформил
На Кузбасской трассе столкнулись две легковушки,
Ольга Бузова «без понтов» проехалась во
В Красноярском крае выросли зарплаты и пенсии
В Казани на тротуар вылетел автомобиль Range
В Альметьевске пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть
В Калининграде на Московском проспекте в ходе ДТП
Женщина-призрак найдена рядом с трупом в доме
В Нововоронеже полуторамесячный младенец погиб
Звезда «Дома-2» Олеся Малибу разорвала помолвку с
В Сети обсуждают резкое ухудшение здоровья
В Сеть попали «вырезанные» кадры шоу «Замуж за
Свердловская область на реализацию
Родион Газманов станет ведущим нового шоу
В Татарстане девушка лежала голой на земле, а
Ученые NASA рассекретили тайные послания для
В результате падения в ТЦ "Галерея" в Петербурге
Юлия Пересильд рассказала об экстремальных
Туристы над горами Аргентины запечатлели в небе
Лера Кудрявцева устроила первую фотоссесию для
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для своего
Ученые: Лечение воспаленных десен уменьшает
Новый универсал KIA Ceed Sportwagon представлен
Анастасия Волочкова показала школьную форму для
В Сети замечен Samsung Galaxy S9+ с прошивкой
«АвтоВАЗ» продемонстрировал на ММАС-2018 хэтчбек
Ляйсан Утяшева побывала на званом ужине в
Ученые обнаружили "следы" предыдущей Вселенной
Планшет Chuwi Hi9 Plus станет конкурентом Huawei
Просмотреть все новости