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Звезда «Дома-2» Олеся Малибу разорвала помолвку с блогером «руки-базуки»

Бывшая участница реалити-шоу «ДОМ-2» Олеся Малибу разорвала помолвку с известным блогером YouTube-канала Кириллом Терешиным, который больше популярен как «руки-базуки».

По словам звезды телестройки, «синтоловый качок» очернял Олесю перед другими девушками, и ей, в конце концов, это надоело.

Звезда «Дома-2» Олеся Малибу разорвала помолвку с блогером «руки-базуки»

Малибу считает, что таким способом парень пытался повысить собственную привлекательность и добиться от девушек секса, тогда как сама она якобы блюла свою честь до свадьбы.

Звезда «Дома-2» Олеся Малибу разорвала помолвку с блогером «руки-базуки»

Большинство пользователей уверены, что никакой помолвки между Олесей и Кириллом не было и вся эта затея имела место исключительно ради хайпа.

«Руки-базуки» пока не прокомментировал эту информацию, а мы напомним, что венчаться молодые люди собирались в середине августа, после чего жить счастливо и рожать детей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:09
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