Звезда «Дома-2» Олеся Малибу разорвала помолвку с блогером «руки-базуки»

По словам звезды телестройки, «синтоловый качок» очернял Олесю перед другими девушками, и ей, в конце концов, это надоело.Малибу считает, что таким способом парень пытался повысить собственную привлекательность и добиться от девушек секса, тогда как сама она якобы блюла свою честь до свадьбы.Большинство пользователей уверены, что никакой помолвки между Олесей и Кириллом не было и вся эта затея имела место исключительно ради хайпа.«Руки-базуки» пока не прокомментировал эту информацию, а мы напомним, что венчаться молодые люди собирались в середине августа, после чего жить счастливо и рожать детей.