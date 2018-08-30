На Кузбасской трассе столкнулись две легковушки, пострадал человек

По данным дорожной службы ВАЗ 2106 стал инициатором столкновения, также известно, что видимых условий для аварии не было. В результате столкновения ВАЗ 2106 и Chevrolet Lanos, один человек травмирован, о погибших не сообщается.ДТП произошло 29 августа около 7 вечера. Причины инцидента выясняет дорожная служба.