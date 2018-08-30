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На Кузбасской трассе столкнулись две легковушки, пострадал человек

На 150 километре дороги Новосибирск - Юрга произошло столкновение двух легковушек: ВАЗ 2106 и Chevrolet Lanos. Травмы получил один человек.


На Кузбасской трассе столкнулись две легковушки, пострадал человек


По данным дорожной службы ВАЗ 2106 стал инициатором столкновения, также известно, что видимых условий для аварии не было. В результате столкновения ВАЗ 2106 и Chevrolet Lanos, один человек травмирован, о погибших не сообщается.

ДТП произошло 29 августа около 7 вечера. Причины инцидента выясняет дорожная служба.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:16
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