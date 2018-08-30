В Сеть попали «вырезанные» кадры шоу «Замуж за Бузову»
На минувших выходных фанаты ведущей «ДОМ-2» смогли лицезреть своего кумира в шоу «Замуж за Бузову», где Ольга выступила в роли невесты, выбирающей себе жениха.
Впрочем, на экранах была продемонстрирована сокращенная версия женского «Холостяка», тогда как некоторые интригующие кадры реалити-шоу были вырезаны.
Но в современном мире нет ничего невозможного, и вырезанные кадры программы «Замуж за Бузову» просто «слили» в Сеть.
Поклонники узнали, как прошло свидание Ольги Бузовой с Жан-Мишелем Щербаком, который серьезно опоздал на съемки, но вместо себя прислал роскошный букет цветов, чем растопил сердце звезды телестройки.
Также зрители узнали содержание беседы между Бузовой и братьями Наумовыми.
Знаменитость придирчиво спрашивала Сергея и Андрея, как будут строиться отношения между ними, ведь оба они борются за внимание одной девушки.
Впрочем, на экранах была продемонстрирована сокращенная версия женского «Холостяка», тогда как некоторые интригующие кадры реалити-шоу были вырезаны.
Но в современном мире нет ничего невозможного, и вырезанные кадры программы «Замуж за Бузову» просто «слили» в Сеть.
Поклонники узнали, как прошло свидание Ольги Бузовой с Жан-Мишелем Щербаком, который серьезно опоздал на съемки, но вместо себя прислал роскошный букет цветов, чем растопил сердце звезды телестройки.
Также зрители узнали содержание беседы между Бузовой и братьями Наумовыми.
Знаменитость придирчиво спрашивала Сергея и Андрея, как будут строиться отношения между ними, ведь оба они борются за внимание одной девушки.