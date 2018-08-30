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В Сеть попали «вырезанные» кадры шоу «Замуж за Бузову»

На минувших выходных фанаты ведущей «ДОМ-2» смогли лицезреть своего кумира в шоу «Замуж за Бузову», где Ольга выступила в роли невесты, выбирающей себе жениха.

Впрочем, на экранах была продемонстрирована сокращенная версия женского «Холостяка», тогда как некоторые интригующие кадры реалити-шоу были вырезаны.

В Сеть попали «вырезанные» кадры шоу «Замуж за Бузову»

Но в современном мире нет ничего невозможного, и вырезанные кадры программы «Замуж за Бузову» просто «слили» в Сеть.

Поклонники узнали, как прошло свидание Ольги Бузовой с Жан-Мишелем Щербаком, который серьезно опоздал на съемки, но вместо себя прислал роскошный букет цветов, чем растопил сердце звезды телестройки.

В Сеть попали «вырезанные» кадры шоу «Замуж за Бузову»

Также зрители узнали содержание беседы между Бузовой и братьями Наумовыми.

В Сеть попали «вырезанные» кадры шоу «Замуж за Бузову»

Знаменитость придирчиво спрашивала Сергея и Андрея, как будут строиться отношения между ними, ведь оба они борются за внимание одной девушки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:43
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