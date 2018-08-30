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В Калининграде на Московском проспекте в ходе ДТП автомобиль сбил дорожный знак

В Сети опубликовали видео, демонстрирующее ДТП, которое произошло в Калининграде на Московском проспекте. Из видеоролика видно, как легковое авто сбивает дорожный знак.

В Калининграде на Московском проспекте в ходе ДТП автомобиль сбил дорожный знак


Видео было размещено в соцсети “Вконтакте” представителями сообщества автомобилистов Калининграда, а также области. Один из участников дорожного движения снял на видеорегистратор, как транспортное средство, выполняя левый поворот, врезалось в дорожный знак, полностью сбив его. В ролике показано, что автомобиль после этого пересек проезжую часть по пешеходному переходу, «влетев» при этом во второй столб. Данное ДТП произошло 29 августа примерно в 17:30. «Тойота Ярис» сбила дорожный знак на выезде из города. Передняя часть транспортного средства оказалась разбита.



По словам очевидцев этого дорожно транспортного происшествия, за рулем авто была женщина. В свою очередь она заявила, что попала автомобильным колесом в яму.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:44
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