В Калининграде на Московском проспекте в ходе ДТП автомобиль сбил дорожный знак

Видео было размещено в соцсети “Вконтакте” представителями сообщества автомобилистов Калининграда, а также области. Один из участников дорожного движения снял на видеорегистратор, как транспортное средство, выполняя левый поворот, врезалось в дорожный знак, полностью сбив его. В ролике показано, что автомобиль после этого пересек проезжую часть по пешеходному переходу, «влетев» при этом во второй столб. Данное ДТП произошло 29 августа примерно в 17:30. «Тойота Ярис» сбила дорожный знак на выезде из города. Передняя часть транспортного средства оказалась разбита.По словам очевидцев этого дорожно транспортного происшествия, за рулем авто была женщина. В свою очередь она заявила, что попала автомобильным колесом в яму.