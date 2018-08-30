В Нововоронеже полуторамесячный младенец погиб из-за горячей детской смеси

В семье, кроме погибшего мальчика, также есть двухлетняя девочка, оба росли в благополучной семье. Мать детей утверждает, что в тот день как обычно готовила горячую смесь, поставила ее остужаться и ушла в другую комнату. Спустя какое-то время, она услышала шум в комнате с ребенком и вернулась. Ребенок был обнаружен с обожженным лицом, а бутылочка лежала рядом с телом. Смерть наступила из-за полученных ожогов.По факту смерти мальчика проводится следствие, собираются все улики, опрашиваются свидетели. Беря во внимание факт того, что, скорее всего, свидетелей происшествия нет, дело могут закрыть как несчастный случай. Несмотря на это, представители Следственного комитета заявляют, что будет проведен весь комплекс мероприятий для установлений точных обстоятельств события.