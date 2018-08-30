В Татарстане девушка лежала голой на земле, а потом залезла в багажник авто
В соцсети сообщили очевидцы, что в Татарстане неизвестная девушка лежала голой на земле. Ее сняли на видео случайные прохожие.
Возле жилых домой на не заасфальтированной дороге лежала голая девушка. К ней подошел мужчина и спросил откуда она и предложил сесть на траву, а не лежать на дороге. Молодая особа молча встала, прошла хромая к автомобилю Lada, который стоял рядом, и залезла в багажник автомобиля Lada, который стоял рядом. Причины поведения девушки неизвестны, а также нет данных о ее дальнейшей судьбе.
Возле жилых домой на не заасфальтированной дороге лежала голая девушка. К ней подошел мужчина и спросил откуда она и предложил сесть на траву, а не лежать на дороге. Молодая особа молча встала, прошла хромая к автомобилю Lada, который стоял рядом, и залезла в багажник автомобиля Lada, который стоял рядом. Причины поведения девушки неизвестны, а также нет данных о ее дальнейшей судьбе.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 08:55