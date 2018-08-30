Женщина-призрак найдена рядом с трупом в доме местного жителя Техаса

Как заявляют представители шерифа округа Монтгомери, таинственная женщина, имя которой не разглашается, найдена рядом с трупом бойфренда в ее собственном доме. Полиция сообщает о жертве домашнего насилия. Женщину обнаружили после звонка в управление шерифа соседей. Полицейские после прибытия на место взломали дверь в дом и обнаружили испуганную женщину рядом с мертвым мужчиной, имя которого не называется. Согласно предварительной версии, причиной смерти стало огнестрельное ранение.О самой женщине-призраке заговорили впервые после публикации в масс-медиа видеозаписи, на которой изображена некая женщина, звонящая в дом одного из жителей Техаса и быстро убегает. Причем одета она была в белую футболку, а на ее запястьях замечены разломанные наручники. Немногим позже, повторился такой же эпизод на пороге другого местного жителя.