АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 79.56 USD 68.15
Курс валют на 30.08.2018

Женщина-призрак найдена рядом с трупом в доме местного жителя Техаса

Таинственная незнакомка, которую назвали в американских СМИ «женщиной-призраком», найдена целой и невредимой рядом с трупом в одном из домов Техаса. Информация из сообщений washingtontimes.com.

Как заявляют представители шерифа округа Монтгомери, таинственная женщина, имя которой не разглашается, найдена рядом с трупом бойфренда в ее собственном доме. Полиция сообщает о жертве домашнего насилия. Женщину обнаружили после звонка в управление шерифа соседей. Полицейские после прибытия на место взломали дверь в дом и обнаружили испуганную женщину рядом с мертвым мужчиной, имя которого не называется. Согласно предварительной версии, причиной смерти стало огнестрельное ранение.
Женщина-призрак найдена рядом с трупом в доме местного жителя Техаса


О самой женщине-призраке заговорили впервые после публикации в масс-медиа видеозаписи, на которой изображена некая женщина, звонящая в дом одного из жителей Техаса и быстро убегает. Причем одета она была в белую футболку, а на ее запястьях замечены разломанные наручники. Немногим позже, повторился такой же эпизод на пороге другого местного жителя.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:28
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Новосибирске автомобиль напрокат протаранил
Экс-участник Александр Гобозов официально оформил
На Кузбасской трассе столкнулись две легковушки,
Ольга Бузова «без понтов» проехалась во
В Красноярском крае выросли зарплаты и пенсии
В Казани на тротуар вылетел автомобиль Range
В Альметьевске пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть
В Калининграде на Московском проспекте в ходе ДТП
Женщина-призрак найдена рядом с трупом в доме
В Нововоронеже полуторамесячный младенец погиб
Звезда «Дома-2» Олеся Малибу разорвала помолвку с
В Сети обсуждают резкое ухудшение здоровья
В Сеть попали «вырезанные» кадры шоу «Замуж за
Свердловская область на реализацию
Родион Газманов станет ведущим нового шоу
В Татарстане девушка лежала голой на земле, а
Ученые NASA рассекретили тайные послания для
В результате падения в ТЦ "Галерея" в Петербурге
Юлия Пересильд рассказала об экстремальных
Туристы над горами Аргентины запечатлели в небе
Лера Кудрявцева устроила первую фотоссесию для
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для своего
Ученые: Лечение воспаленных десен уменьшает
Новый универсал KIA Ceed Sportwagon представлен
Анастасия Волочкова показала школьную форму для
В Сети замечен Samsung Galaxy S9+ с прошивкой
«АвтоВАЗ» продемонстрировал на ММАС-2018 хэтчбек
Ляйсан Утяшева побывала на званом ужине в
Ученые обнаружили "следы" предыдущей Вселенной
Планшет Chuwi Hi9 Plus станет конкурентом Huawei
Просмотреть все новости