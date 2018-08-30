Свердловская область на реализацию государственных программ направила 120,9 млрд рублей
В текущем году Свердловская область на реализацию запланированных государственных программ направила около 120,9 миллиардов рублей. В свою очередь финансирование приоритетных проектов увеличилось на 9,3 миллиарда рублей.
Даная информация предоставлена Департаментом информационной политики. Довольно внушительное финансирование получили 5 программ. Их планируют реализовать до 2024 года. Как передаёт издание «ГЛОБАЛМСК.РУ», в данном случае речь идёт о развитии системы здравоохранения – 32,6 млрд руб, системы здравоохранения – 28,6 млрд руб, социальном обслуживании/поддержке населения – 22,9 млрд руб, управлении финансами государства – 11,6 млрд руб, развитии регионального транспортного комплекса – 6,4 млрд руб.
В регионе осуществляются работы всего по 32 государственным программам. На них до конца года суммарно направят около 294,9 млрд руб (+17,1 млрд руб).
Даная информация предоставлена Департаментом информационной политики. Довольно внушительное финансирование получили 5 программ. Их планируют реализовать до 2024 года. Как передаёт издание «ГЛОБАЛМСК.РУ», в данном случае речь идёт о развитии системы здравоохранения – 32,6 млрд руб, системы здравоохранения – 28,6 млрд руб, социальном обслуживании/поддержке населения – 22,9 млрд руб, управлении финансами государства – 11,6 млрд руб, развитии регионального транспортного комплекса – 6,4 млрд руб.
В регионе осуществляются работы всего по 32 государственным программам. На них до конца года суммарно направят около 294,9 млрд руб (+17,1 млрд руб).
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:30