АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 79.56 USD 68.15
Курс валют на 30.08.2018

Свердловская область на реализацию государственных программ направила 120,9 млрд рублей

В текущем году Свердловская область на реализацию запланированных государственных программ направила около 120,9 миллиардов рублей. В свою очередь финансирование приоритетных проектов увеличилось на 9,3 миллиарда рублей.

Свердловская область на реализацию государственных программ направила 120,9 млрд рублей


Даная информация предоставлена Департаментом информационной политики. Довольно внушительное финансирование получили 5 программ. Их планируют реализовать до 2024 года. Как передаёт издание «ГЛОБАЛМСК.РУ», в данном случае речь идёт о развитии системы здравоохранения – 32,6 млрд руб, системы здравоохранения – 28,6 млрд руб, социальном обслуживании/поддержке населения – 22,9 млрд руб, управлении финансами государства – 11,6 млрд руб, развитии регионального транспортного комплекса – 6,4 млрд руб.

В регионе осуществляются работы всего по 32 государственным программам. На них до конца года суммарно направят около 294,9 млрд руб (+17,1 млрд руб).

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Нововоронеже полуторамесячный младенец погиб
Звезда «Дома-2» Олеся Малибу разорвала помолвку с
В Сети обсуждают резкое ухудшение здоровья
В Сеть попали «вырезанные» кадры шоу «Замуж за
Свердловская область на реализацию
Родион Газманов станет ведущим нового шоу
В Татарстане девушка лежала голой на земле, а
Ученые NASA рассекретили тайные послания для
В результате падения в ТЦ "Галерея" в Петербурге
Юлия Пересильд рассказала об экстремальных
Туристы над горами Аргентины запечатлели в небе
Лера Кудрявцева устроила первую фотоссесию для
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для своего
Ученые: Лечение воспаленных десен уменьшает
Новый универсал KIA Ceed Sportwagon представлен
Анастасия Волочкова показала школьную форму для
В Сети замечен Samsung Galaxy S9+ с прошивкой
«АвтоВАЗ» продемонстрировал на ММАС-2018 хэтчбек
Ляйсан Утяшева побывала на званом ужине в
Ученые обнаружили "следы" предыдущей Вселенной
Планшет Chuwi Hi9 Plus станет конкурентом Huawei
Светлана Лобода показала сделанное во время
Digma представила новый компактный смартфон Atom
В Сети появились снимки обновленного кроссовера
Ольга Серябкина рассказала о сексе и показала
Исаак Ньютон: В 2060 году произойдет конец света
Московский международный автосалон представил
Учёные: Сырое мясо является полезным для сердца
Андрей Малахов заинтриговал подписчиков снимком с
Эксперты протестировали новую оригинальную модель
Просмотреть все новости