В результате падения в ТЦ "Галерея" в Петербурге скончался мужчина

По заявлению очевидцев, за некоторое время до того, как погибший был замечен, многие посетители торгового центра слышали глухой удар. К сожалению, на данный момент свидетелей, разглядевших само падение, обнаружено не было. По предварительной версии, мужчина упал с третьего этажа торгового центра, этой теории придерживаются практически все, кто услышал тот глухой удар.Все этажи в ТРЦ "Галерея" окружены ограждениями, по случайности упасть практически невозможно. Впрочем, эти перила обычно значительно ниже высоты человека. Мужчина преклонного возраста, насколько известно, медицинские причины случайного падения также имеют место быть, например, боль в сердце.