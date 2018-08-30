В Сети обсуждают резкое ухудшение здоровья Евгения Петросяна
В Сети появилась информация, что состояние здоровья известного российского юмориста Евгения Петросяна резко ухудшилось из-за развода с Еленой Степаненко. Сейчас они оформляют развод после тридцати лет совместной жизни.
В популярной программе «Пусть говорят» ведущий рассмотрел вопрос – что именно спровоцировало расставание пары. При этом подруга Евгения Петросяна вспомнила, как артисту в общественном месте стало плохо. Как известно, жена у юмориста требует через суд денежные средства, а также претендует на имущество, культурные ценности своего супруга. Адвокат Евгения Вагановича, в рамках шоу «Пусть говорят» отметил, что супруги уже вместе не живут около 15 лет. В эфире передачи он продемонстрировал отрывки из совместных их выступлений, где знаменитости не раз блистали шутками о возможном разводе.
Многие знакомые звёзды считают, что Елена Степаненко справедливо претендует на имеющееся имущество артиста. По их словам, жена известного комика заботилась о нём, старалась постоянно во всем угождать супругу. По словам адвоката Евгения Петросяна, Елена Степаненко будто-бы специально не захотела подписывать соглашение и решать вопрос мирно. По его мнению, все судебные процессы в данном случае направлены на то, чтобы в итоге ухудшить состояние российского юмориста.
В окружении юмориста отмечают, несмотря на то, что Евгений Ваганович придерживается здорового образа жизни, ему стало однажды плохо. Это произошло во время посещения им выставки Лады Быстрицкой.
В популярной программе «Пусть говорят» ведущий рассмотрел вопрос – что именно спровоцировало расставание пары. При этом подруга Евгения Петросяна вспомнила, как артисту в общественном месте стало плохо. Как известно, жена у юмориста требует через суд денежные средства, а также претендует на имущество, культурные ценности своего супруга. Адвокат Евгения Вагановича, в рамках шоу «Пусть говорят» отметил, что супруги уже вместе не живут около 15 лет. В эфире передачи он продемонстрировал отрывки из совместных их выступлений, где знаменитости не раз блистали шутками о возможном разводе.
Многие знакомые звёзды считают, что Елена Степаненко справедливо претендует на имеющееся имущество артиста. По их словам, жена известного комика заботилась о нём, старалась постоянно во всем угождать супругу. По словам адвоката Евгения Петросяна, Елена Степаненко будто-бы специально не захотела подписывать соглашение и решать вопрос мирно. По его мнению, все судебные процессы в данном случае направлены на то, чтобы в итоге ухудшить состояние российского юмориста.
В окружении юмориста отмечают, несмотря на то, что Евгений Ваганович придерживается здорового образа жизни, ему стало однажды плохо. Это произошло во время посещения им выставки Лады Быстрицкой.