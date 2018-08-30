В Сети обсуждают резкое ухудшение здоровья Евгения Петросяна

В популярной программе «Пусть говорят» ведущий рассмотрел вопрос – что именно спровоцировало расставание пары. При этом подруга Евгения Петросяна вспомнила, как артисту в общественном месте стало плохо. Как известно, жена у юмориста требует через суд денежные средства, а также претендует на имущество, культурные ценности своего супруга. Адвокат Евгения Вагановича, в рамках шоу «Пусть говорят» отметил, что супруги уже вместе не живут около 15 лет. В эфире передачи он продемонстрировал отрывки из совместных их выступлений, где знаменитости не раз блистали шутками о возможном разводе.Многие знакомые звёзды считают, что Елена Степаненко справедливо претендует на имеющееся имущество артиста. По их словам, жена известного комика заботилась о нём, старалась постоянно во всем угождать супругу. По словам адвоката Евгения Петросяна, Елена Степаненко будто-бы специально не захотела подписывать соглашение и решать вопрос мирно. По его мнению, все судебные процессы в данном случае направлены на то, чтобы в итоге ухудшить состояние российского юмориста.В окружении юмориста отмечают, несмотря на то, что Евгений Ваганович придерживается здорового образа жизни, ему стало однажды плохо. Это произошло во время посещения им выставки Лады Быстрицкой.