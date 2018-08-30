Родион Газманов станет ведущим нового шоу “Сегодня. День начинается”

Как сообщаются, в шоу также будет уделяться внимание важным происшествиям в мире, актуальным новостям. Кроме того, ведущие будут длиться полезными лайфхаками и тестировать их на себе. В шоу смогут участвовать некоторые зрители из зала, также отмечается, что в будущем планируется участие приглашенных звезд. Достоверно неизвестно, в каком формате выйдет передача, и каким образом будет происходить взаимодействие между ведущими и зрителями или звездами.Напомним, что ранее Родион уже принимал участие во множестве телевизионных шоу и, хотя не в роли ведущего, определенный опыт в этом имеет. Известность пришла к сыну Олега Газманова после того, как они с отцом исполнили песню “Люси”.