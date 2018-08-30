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Родион Газманов станет ведущим нового шоу “Сегодня. День начинается”

3 сентября Родион Газманов и Ирина Пудова станут ведущими нового шоу “Сегодня. День начинается”. Выходить шоу будет по утрам, ведущие расскажут прогноз погоды и поделятся полезными советами на каждый день.

Родион Газманов станет ведущим нового шоу “Сегодня. День начинается”


Как сообщаются, в шоу также будет уделяться внимание важным происшествиям в мире, актуальным новостям. Кроме того, ведущие будут длиться полезными лайфхаками и тестировать их на себе. В шоу смогут участвовать некоторые зрители из зала, также отмечается, что в будущем планируется участие приглашенных звезд. Достоверно неизвестно, в каком формате выйдет передача, и каким образом будет происходить взаимодействие между ведущими и зрителями или звездами.

Напомним, что ранее Родион уже принимал участие во множестве телевизионных шоу и, хотя не в роли ведущего, определенный опыт в этом имеет. Известность пришла к сыну Олега Газманова после того, как они с отцом исполнили песню “Люси”.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:13
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