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Туристы над горами Аргентины запечатлели в небе летящий черный диск

Туристы над горами Аргентины запечатлели неизвестный летящий объект. По виду он напоминал черный диск.
Туристы над горами Аргентины запечатлели в небе летящий черный диск

Туристы 25 августа отдыхали и фотографировались в Эль-Хорнокаль Жужуй. После на сделанных фото они увидели странный объект на небе. На фото он был размыт, потому люди подумали, что, видимо, объект двигался достаточно на большой скорости. Уфологи считают, что это мог быть корабль пришельцев. К тому же они придерживаются мнения, что инопланетяне предпочитают делать свои базы именно в горах или поблизости вулканов, где самая минимальная возможность столкнуться с людьми.

 
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Наука
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 07:56
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