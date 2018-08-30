Ученые NASA рассекретили тайные послания для инопланетян

Американскими специалистами рассекречено тайное послание, адресованное инопланетянам и записанное на пластинки «Вояджеров». Причем эти космические аппараты отправили в космос еще в 1977 году, только подробности текста, содержащегося в посланиях, опубликовали только сейчас. Послание похоже на форму алюминиевой коробки с компакт-диском. На сам носитель специалисты записали свыше ста слайдов, которых содержали определенную информацию для инопланетян.Как рассказали эксперты, в то время ученые пытались донести пришельцам общее представление о нашей планете, присутствие на ней животных и людей. Записали авторы проекта для инопланетян специальное приветствие на 55 языках. В настоящее время данные записи может прослушать любой желающий, причем в хорошем качестве.