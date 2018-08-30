Лера Кудрявцева устроила первую фотоссесию для своей новорожденной дочери Марии

Телеведущая Лера Кудрявцева 13 августа родила второго ребенка - дочь Марию. Она с первых дней в соцсети Instagram публиковала фото ребенка то на руках, то на прогулке, а теперь же она устроила дочери фотоссесию. Сразу Кудрявцева не решалась на это, но потом все таки выбрала команду профессионалов, работой которых осталась довольна. Своим поклонникам она показала труды и написала, что во время съемок ребенок все время спал, что стало для нее удивительным. Результаты ей очень понравились, и она поблагодарила фотографов.Поклонники тоже оценили фотографии малышки. Естественно, оставили множества положительных отзывов, но нашли и такие, кто сказал, что не стоит фотографировать ребенка спящим. Также многие отметили, что Лера Кудрявцева после родов выглядит прекрасно.