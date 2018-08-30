Digma представила новый компактный смартфон Atom 3G серии Linx

Новинка оснащена процессором последней разработки Spreadtrum SC7731E, работающим на частоте 1,3 ГГц, используя четыре ядра ARM Cortex-A7. Изображение формирует графический чип ARM Mali T820, построенный на архитектуре Midgard. Полная оптимизация для версии ОС Google Android 8.1 Oreo позволяет смартфону справиться с любой задачей. Оснащен Digma Linx Atom 3G ярким дисплеем размером 4-дюйма и технологией Twisted Nematic.Работает смартфон одновременно с 2-мя SIM-картами. Доступ к Интернету обеспечивают 3G-сети стандартов HSDPA+ и WCDMA. Поддерживает устройство беспроводные типы соединений Bluetooth и Wi-Fi. Также есть GPS и FM-радио.