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Digma представила новый компактный смартфон Atom 3G серии Linx

Производителем электроники Digma представлена модель нового смартфона серии Linx Atom 3G. Отличается устройство установленной Android 8.1 Oreo Go Edition, а так же выбором цвета корпуса.

Digma представила новый компактный смартфон Atom 3G серии Linx


Новинка оснащена процессором последней разработки Spreadtrum SC7731E, работающим на частоте 1,3 ГГц, используя четыре ядра ARM Cortex-A7. Изображение формирует графический чип ARM Mali T820, построенный на архитектуре Midgard. Полная оптимизация для версии ОС Google Android 8.1 Oreo позволяет смартфону справиться с любой задачей. Оснащен Digma Linx Atom 3G ярким дисплеем размером 4-дюйма и технологией Twisted Nematic.

Работает смартфон одновременно с 2-мя SIM-картами. Доступ к Интернету обеспечивают 3G-сети стандартов HSDPA+ и WCDMA. Поддерживает устройство беспроводные типы соединений Bluetooth и Wi-Fi. Также есть GPS и FM-радио.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:31
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