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Светлана Лобода показала сделанное во время беременности фото в нижнем белье

На своей странице в Instagram Светлана Лобода поделилась с фатами архивным фото в нижнем белье. Фотография исполнительницы была сделана во время ее беременности.

Светлана Лобода показала сделанное во время беременности фото в нижнем белье


Недавно Светлана Лобода опубликовала фото, на котором она стоит боком к камере, а ее лицо скрыто за волосами. Из одежды на певице только нижнее белье и благодаря этому видно, что она находится на последних месяцах беременности. В комментарии к снимку певица отметила, что ей трудно поверить в то, как быстро идет время. Ведь всего 3 месяца назад ее дочка Тильда была в животе матери. Сейчас же Светлана Лобода наслаждается временем, проведенным с наследницей.

Светлана Лобода показала сделанное во время беременности фото в нижнем белье


Подписчики певицы в комментариях начали желать малышке Тильде счастья и здоровья, а ее звездной матери успехов в карьере. Всего за несколько десятков минут пост исполнительницы успел собрать более 125 тысяч лайков.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:01
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