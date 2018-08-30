Светлана Лобода показала сделанное во время беременности фото в нижнем белье

Недавно Светлана Лобода опубликовала фото, на котором она стоит боком к камере, а ее лицо скрыто за волосами. Из одежды на певице только нижнее белье и благодаря этому видно, что она находится на последних месяцах беременности. В комментарии к снимку певица отметила, что ей трудно поверить в то, как быстро идет время. Ведь всего 3 месяца назад ее дочка Тильда была в животе матери. Сейчас же Светлана Лобода наслаждается временем, проведенным с наследницей.Подписчики певицы в комментариях начали желать малышке Тильде счастья и здоровья, а ее звездной матери успехов в карьере. Всего за несколько десятков минут пост исполнительницы успел собрать более 125 тысяч лайков.