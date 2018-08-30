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Новый универсал KIA Ceed Sportwagon представлен на ММАС-2018

Компания KIA презентовала разработку новой модели KIA Ceed Sportwagon. Представлен южнокорейский универсал в ходе проведения Московского автосалона.

Новый универсал KIA Ceed Sportwagon представлен на ММАС-2018


Особенность KIA Ceed Sportwagon заключается в конфигурации самого вместительного багажного отсека, его объем достигает 625 литров. За дополнительную плату универсал можно оснастить опцией дистанционного открытия дверей, а также электроприводом задней двери. Производитель оборудовал KIA Ceed Sportwagon 1,4-литровым двигателем, производительностью 100 л. с. Разработчики отмечают, что есть модификации с мотором 1,6-литра и 128 л.с., а также 4-цилиндровый агрегат на 1,4-литра при мощности 140 л.с.

Дополняет функциональный перечень новинок система адаптивного круиз-контроля и идентификации дорожных знаков. Также присутствует опция автоматической парковки и ассистент движения по занимаемой полосе.

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:31
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