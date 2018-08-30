Анастасия Волочкова показала школьную форму для дочери

Через несколько дней все школьники РФ отправятся получать знания и дочь Анастасии Волочковой будет в их рядах. В социальных сетях балерина поделилась с фанатами выбором для Ариадны, показав несколько вариантов школьной формы. На одном из снимков девочка стоит в юбке, жакете и блузке, а другие варианты состоят из школьных платьев и сарафанов.В комментариях подписчики Анастасии Волочковой начали спорить, насколько Ариадне подходят выбранные звездной матерью наряды. Большинству фанатов школьная форма понравилась, но некоторые оставили негативные отзывы. Также пользователи Сети раскритиковали знаменитость за то, что она использовала свою дочь для рекламы магазина одежды.