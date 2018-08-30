АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 79.56 USD 68.15
Курс валют на 30.08.2018

Анастасия Волочкова показала школьную форму для дочери

Анастасия Волочкова подготовила дочь Ариадну к началу учебного года. На своей странице в Instagram балерина опубликовала фото, на котором показала школьную форму наследницы.

Анастасия Волочкова показала школьную форму для дочери


Через несколько дней все школьники РФ отправятся получать знания и дочь Анастасии Волочковой будет в их рядах. В социальных сетях балерина поделилась с фанатами выбором для Ариадны, показав несколько вариантов школьной формы. На одном из снимков девочка стоит в юбке, жакете и блузке, а другие варианты состоят из школьных платьев и сарафанов.

Анастасия Волочкова показала школьную форму для дочери


В комментариях подписчики Анастасии Волочковой начали спорить, насколько Ариадне подходят выбранные звездной матерью наряды. Большинству фанатов школьная форма понравилась, но некоторые оставили негативные отзывы. Также пользователи Сети раскритиковали знаменитость за то, что она использовала свою дочь для рекламы магазина одежды.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Лечение воспаленных десен уменьшает
Новый универсал KIA Ceed Sportwagon представлен
Анастасия Волочкова показала школьную форму для
В Сети замечен Samsung Galaxy S9+ с прошивкой
«АвтоВАЗ» продемонстрировал на ММАС-2018 хэтчбек
Ляйсан Утяшева побывала на званом ужине в
Ученые обнаружили "следы" предыдущей Вселенной
Планшет Chuwi Hi9 Plus станет конкурентом Huawei
Светлана Лобода показала сделанное во время
Digma представила новый компактный смартфон Atom
В Сети появились снимки обновленного кроссовера
Ольга Серябкина рассказала о сексе и показала
Исаак Ньютон: В 2060 году произойдет конец света
Московский международный автосалон представил
Учёные: Сырое мясо является полезным для сердца
Андрей Малахов заинтриговал подписчиков снимком с
Эксперты протестировали новую оригинальную модель
Компания Blackview выпустила новый смартфон
Уфолог обнаружил на Марсе череп гуманоида и щит
Анастасия Квитко поразила поклонников сексуальным
"Похож на скопление звезд": Астронавт показал
Ученые применили ферментную терапию для
Эксперт прокомментировал закупку Киевом
Представлен первый в мире чехол-рация для
Анна Семенович пришла в восторг от фигуры
Астрономы разглядели в туманности Киля умирающие
Ученые назвали возраст, в котором мужья чаще
Бренд Micromax YU выпустит новый смартфон Ace
В Москве официально дебютировала новая версия
Заключено стратегическое партнерство между
Просмотреть все новости