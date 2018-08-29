Эксперт прокомментировал закупку Киевом американских систем ПВО Patriot
Валерий Чалый, являющийся украинским послом в США, отметил, что Киев может у Вашингтона купить несколько комплексов ПВО. По словам экспертов, данное заявление звучит очень неожиданно, потому что стоимость самого простого комплекса Patriot начинается с $750 000 000.
Согласно самым скромным оценкам, Украине потребуется минимум 3 таких комплекса, что для данного государства является неподъемными расходами. По словам Чалого, Киев собирается у Соединённых Штатов приобрести еще беспилотники, контрбатарейные радары, контрснайперские комплексы. Амбициозные планы командования Украины прокомментировал Сергей Хатылев, являющийся экс-начальником зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ.
Эксперты издания "ПолитЭксперт" отмечают, что сама идея про обновление средств ПВО выглядит довольно логично, потому что на сегодняшний день противовоздушные системы Украины окончательно устарели.
Если в Киеве планируют переходить на американские системы, тогда речь идет не про обновление, а о создании новой системы ПВО. Дело в том, что "Патриоты" являются несовместимыми с существующими системами управления, а также связи. В свою очередь это дополнительные огромные расходы. Поэтому эксперт уверен, что дальше громких заявлений дело не пойдет.
Согласно самым скромным оценкам, Украине потребуется минимум 3 таких комплекса, что для данного государства является неподъемными расходами. По словам Чалого, Киев собирается у Соединённых Штатов приобрести еще беспилотники, контрбатарейные радары, контрснайперские комплексы. Амбициозные планы командования Украины прокомментировал Сергей Хатылев, являющийся экс-начальником зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ.
Эксперты издания "ПолитЭксперт" отмечают, что сама идея про обновление средств ПВО выглядит довольно логично, потому что на сегодняшний день противовоздушные системы Украины окончательно устарели.
Если в Киеве планируют переходить на американские системы, тогда речь идет не про обновление, а о создании новой системы ПВО. Дело в том, что "Патриоты" являются несовместимыми с существующими системами управления, а также связи. В свою очередь это дополнительные огромные расходы. Поэтому эксперт уверен, что дальше громких заявлений дело не пойдет.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:31