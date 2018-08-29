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Анна Семенович пришла в восторг от фигуры обнаженных бронзовых мужчин

Телеведущая Анна Семенович отдыхает в Праге, где ей очень понравились местные достопримечательности. Но особенно потрясла знаменитость скульптура обнаженных бронзовых мужчин, нижняя часть которых поворачивалась в разные стороны.

Анна Семенович пришла в восторг от фигуры обнаженных бронзовых мужчин


Анна Семенович поспешила оценить скульптуру, установленную в 2004 году возле музея Кафки. Инсталляция «Писающие мужчины», представляет собой фонтан, образованный стоящими напротив друг друга двумя мужчинами, которые справляют нужду. Средняя часть скульптур может поворачиваться из стороны в сторону, что и привело исполнительницу в полный восторг.

Анна Семенович пришла в восторг от фигуры обнаженных бронзовых мужчин


Анна Семенович заявила, что такого она еще не видела. Пользователи Сети заметили, что фигуры обнаженных бронзовых мужчин довели исполнительницу до исступления.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:10
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