Анна Семенович пришла в восторг от фигуры обнаженных бронзовых мужчин

Анна Семенович поспешила оценить скульптуру, установленную в 2004 году возле музея Кафки. Инсталляция «Писающие мужчины», представляет собой фонтан, образованный стоящими напротив друг друга двумя мужчинами, которые справляют нужду. Средняя часть скульптур может поворачиваться из стороны в сторону, что и привело исполнительницу в полный восторг.Анна Семенович заявила, что такого она еще не видела. Пользователи Сети заметили, что фигуры обнаженных бронзовых мужчин довели исполнительницу до исступления.