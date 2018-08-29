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Представлен первый в мире чехол-рация для устройств iPhone

В рамках краудфандинговой площадки Indiegogo представили первый чехол с рацией, предназначенный для iPhone. Он носит название Walkie-Talkie Case For iPhone.

Представлен первый в мире чехол-рация для устройств iPhone


Чехол имеет довольно стойкий, прорезиненный защитный корпус. В него встроили батарею и рацию. За счёт своей конструкции, а также материала, новая версия будет хорошо защищать смартфон. Емкость аккумуляторной батареи нестандартного чехла составляет 3500 мАч. Рабочий диапазон рации составляет 400-470 МГц. Также здесь предусматривается порт USB 3.0. Продукт подойдут практически для всех версий iPhone с диагональю экрана 4,7 - 5,8 дюймов.

Сбор средств на чехол Walkie-Talkie Case For iPhone должен начаться уже в ближайший период времени, когда раскроют стоимость чехла и возможную дату его выхода. Сейчас можно подписаться на рассылку. Как только начнется сбор требуемой суммы, представят скидку на приобретение аксессуара. Она составит 27 процентов.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:26
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