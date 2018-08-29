Представлен первый в мире чехол-рация для устройств iPhone
В рамках краудфандинговой площадки Indiegogo представили первый чехол с рацией, предназначенный для iPhone. Он носит название Walkie-Talkie Case For iPhone.
Чехол имеет довольно стойкий, прорезиненный защитный корпус. В него встроили батарею и рацию. За счёт своей конструкции, а также материала, новая версия будет хорошо защищать смартфон. Емкость аккумуляторной батареи нестандартного чехла составляет 3500 мАч. Рабочий диапазон рации составляет 400-470 МГц. Также здесь предусматривается порт USB 3.0. Продукт подойдут практически для всех версий iPhone с диагональю экрана 4,7 - 5,8 дюймов.
Сбор средств на чехол Walkie-Talkie Case For iPhone должен начаться уже в ближайший период времени, когда раскроют стоимость чехла и возможную дату его выхода. Сейчас можно подписаться на рассылку. Как только начнется сбор требуемой суммы, представят скидку на приобретение аксессуара. Она составит 27 процентов.
Чехол имеет довольно стойкий, прорезиненный защитный корпус. В него встроили батарею и рацию. За счёт своей конструкции, а также материала, новая версия будет хорошо защищать смартфон. Емкость аккумуляторной батареи нестандартного чехла составляет 3500 мАч. Рабочий диапазон рации составляет 400-470 МГц. Также здесь предусматривается порт USB 3.0. Продукт подойдут практически для всех версий iPhone с диагональю экрана 4,7 - 5,8 дюймов.
Сбор средств на чехол Walkie-Talkie Case For iPhone должен начаться уже в ближайший период времени, когда раскроют стоимость чехла и возможную дату его выхода. Сейчас можно подписаться на рассылку. Как только начнется сбор требуемой суммы, представят скидку на приобретение аксессуара. Она составит 27 процентов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:26