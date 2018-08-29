Астрономы разглядели в туманности Киля умирающие и недавно рожденные звезды

Снимок, полученный телескопом инфракрасного и видимого диапазона VISTA, дал крайне детальное изображение. Высокая чувствительность аппарата в инфракрасной области позволила ученым выявить скопления молодых звезд, которые скрыты внутри пылевых облаков. Эта Киля на изображении представляет собой часть светового пятна над вершиной детали, похожей на V, которая образовалась из-за пылевых облаков.Эта Киля - двойная звезда, которая является самой мощной по энерговыделению в окружающей ее области. В 30-х годах 19 века она была одним из ярчайших объектов на небе, но спустя почти 100 лет ее светимость резко упала. Эта Киля уже заканчивает свой жизненный цикл, но при этом остается одной из самых массивных и ярких в нашей Галактике.