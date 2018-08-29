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Ученые применили ферментную терапию для эффективного лечения рака

Ученые Техасского университета смогли разработать новый подход к эффективному лечению рака с применением ферментной терапии, помогающей иммунной системе в самостоятельном режиме бороться с заболеванием.

Ученые применили ферментную терапию для эффективного лечения рака


Исследователи отмечают, что ферментом ПЭГ-KYNase раковые клетки не убиваются. Он посылает сигналы иммунной системе, чтобы искоренить злокачественные новообразования. По словам учёных, нормально работающая защита организма может помогать в борьбе с распространением опухоли. Болезнь развивается разными путями, не позволяя отследить мутацию злокачественных клеток. В конечном счете это ведёт к быстрому их росту, а также метастазированию. Эксперты заметили, что иммунная система человека постоянно следит за организмом, распознавая, а также устраняя раковые клетки. В свою очередь новый метод является терапевтическим подходом, позволяя устранить метаболит Kynurenine, который мешает организму бороться с недугом.

Исследователи вскоре начнут клинические испытания, для проведения детальных исследований энзима на безопасность, а также отсутствие побочных эффектов.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:43
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