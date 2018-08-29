Ученые применили ферментную терапию для эффективного лечения рака

Исследователи отмечают, что ферментом ПЭГ-KYNase раковые клетки не убиваются. Он посылает сигналы иммунной системе, чтобы искоренить злокачественные новообразования. По словам учёных, нормально работающая защита организма может помогать в борьбе с распространением опухоли. Болезнь развивается разными путями, не позволяя отследить мутацию злокачественных клеток. В конечном счете это ведёт к быстрому их росту, а также метастазированию. Эксперты заметили, что иммунная система человека постоянно следит за организмом, распознавая, а также устраняя раковые клетки. В свою очередь новый метод является терапевтическим подходом, позволяя устранить метаболит Kynurenine, который мешает организму бороться с недугом.Исследователи вскоре начнут клинические испытания, для проведения детальных исследований энзима на безопасность, а также отсутствие побочных эффектов.