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Заключено стратегическое партнерство между холдингом S8 Capital и Федерацией регби России

Во время пятничного заседания Высшего совета Федерации регби России было объявлено о достижении соглашения о стратегическом партнерстве ФРР с S8 Capital. Этот многопрофильный холдинг является важным игроком рынка уже более четверти века. Он инвестирует в создание высокотехнологичных продуктов и сервисов. Такую информацию распространил Sport24.

Участники партнерства будут развивать его по векторам спонсорства и информационной поддержки. Компания «Гослото», которая относится к S8 Capital, возьмется за поддержку одного из наиболее уважаемых российских клубов по регби — «Слава». Оказанием широкой информационной поддержки ФРР занимается портал Sport24.ru. Он стремится утвердиться в статусе ключевого портала по регби на российской территории. Он подробно освещает различного рода регбийные турниры. Не станет исключением и Кубок мира-2019, который состоится в Японии. Сборная России всего во второй раз станет участником решающей части такого важного турнира. Sport24.ru берется за подробное освещение тренировочного периода нашей команды к Кубку.
Заключено стратегическое партнерство между холдингом S8 Capital и Федерацией регби России

Комментируя событие, предприниматель и благотворитель Армен Саркисян на правах основателя холдинга S8 Capital выразил убежденность в том, что участие отечественной сборной в Кубке мира поспособствует популяризации этого вида спорта в России. Господин Саркисян акцентировал внимание на том, что для его холдинга является честью оказание поддержки всему спорту нашей страны и развитию регби в частности.

 
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Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 17:53
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