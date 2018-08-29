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Ученые назвали возраст, в котором мужья чаще изменяют женам

Специалисты из США выяснили, в каком именно возрасте мужья чаще всего изменяют своим женам. К выводу ученые пришли после того, как проанализировав анкеты более 8 миллионов мужчин.

Ученые назвали возраст, в котором мужья чаще изменяют женам

В ходе эксперимента были проанализированы различные сайты знакомств. После тщательного изучения специалистам стало ясно, что сильное стремление к изменам у мужчин появляется в возрасте, который заканчивается цифрой 9 например, 29, 39, 49 или 59 лет. Исследователи считают, что число 9 говорит о приближении новой даты и представители сильного пола в этот период начинают заниматься поиском смысла жизни и переосмыслением себя. На стыке нового десятилетия жизни часто появляется возрастной кризис.

Также профессором Кристин Мунш было особо отмечено, что чем старше мужчина, тем больше он расположен к изменам жене.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:38
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