Ученые назвали возраст, в котором мужья чаще изменяют женам

В ходе эксперимента были проанализированы различные сайты знакомств. После тщательного изучения специалистам стало ясно, что сильное стремление к изменам у мужчин появляется в возрасте, который заканчивается цифрой 9 например, 29, 39, 49 или 59 лет. Исследователи считают, что число 9 говорит о приближении новой даты и представители сильного пола в этот период начинают заниматься поиском смысла жизни и переосмыслением себя. На стыке нового десятилетия жизни часто появляется возрастной кризис.Также профессором Кристин Мунш было особо отмечено, что чем старше мужчина, тем больше он расположен к изменам жене.