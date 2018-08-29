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В Москве официально дебютировала новая версия LADA Vesta Sport

Во время автосалона в Москве официально дебютировала новая вариация LADA Vesta Sport. Эксперты отмечают, что новинка от “АвтоВАЗа”, отличается от стандартной модификации седана.

В Москве официально дебютировала новая версия LADA Vesta Sport


Версия LADA Vesta Sport имеет перестроенную подвеску. Улучшение получила также система фаз газораспределения. Под капотом транспортного средства разместился 1,8-литровый силовой агрегат, который генерирует 145 лошадиных сил. Ранее предельная мощность составляла 122 лошадиные силы. Чтобы набрать первую «сотню», новинке “АвтоВАЗа” понадобится около 9,6 секунд. Максимальная скорость спортивного седана составляет 196 км/час. У версии LADA Vesta Sport стал больше дорожный просвет.

Сзади, а также спереди установили новые бампера. Изменениям был подвержен также салон новинки. В ближайшем будущем планируют начало продаж данных транспортных средств.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:04
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