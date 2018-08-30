Ученые: Лечение воспаленных десен уменьшает воспаление при циррозе печени
Ученых из США считают, что эндотоксемия воздействует на работу человеческих органов, увеличивая уровень воспаления. Специалисты выяснили, что лечение заболеваний десен может улучшить состояние при циррозе печени.
Исследователи называют цирроз печени «растущей эпидемией». Иногда спасти жизнь человека может только пересадка органов. Специалисты отмечают, что в большей части случаев снизить симптомы цирроза можно с помощью лечения десен. Ведь кровотечение в ротовой полости свидетельствует об эндотоксемии, которая сказывается на работе печени. По словам экспертов, эта связь может иметь и совсем другой эффект. Люди, которые нечасто чистят зубы, могут иметь некоторые проблемы с печенью. Из-за возникновения воспаления на деснах, в кровь попадают вещества, которые негативно сказываются на работе органа.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого добровольцев разделили на две группы. В первой испытуемые на протяжении 1-го месяца чистили зубы минимум два раза в сутки, а в другой должны были делать это только вечером. Как оказалось, состояние печени у добровольцев с первой группы было значительно лучше.
Исследователи называют цирроз печени «растущей эпидемией». Иногда спасти жизнь человека может только пересадка органов. Специалисты отмечают, что в большей части случаев снизить симптомы цирроза можно с помощью лечения десен. Ведь кровотечение в ротовой полости свидетельствует об эндотоксемии, которая сказывается на работе печени. По словам экспертов, эта связь может иметь и совсем другой эффект. Люди, которые нечасто чистят зубы, могут иметь некоторые проблемы с печенью. Из-за возникновения воспаления на деснах, в кровь попадают вещества, которые негативно сказываются на работе органа.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого добровольцев разделили на две группы. В первой испытуемые на протяжении 1-го месяца чистили зубы минимум два раза в сутки, а в другой должны были делать это только вечером. Как оказалось, состояние печени у добровольцев с первой группы было значительно лучше.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:01