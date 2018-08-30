Ученые: Лечение воспаленных десен уменьшает воспаление при циррозе печени

Исследователи называют цирроз печени «растущей эпидемией». Иногда спасти жизнь человека может только пересадка органов. Специалисты отмечают, что в большей части случаев снизить симптомы цирроза можно с помощью лечения десен. Ведь кровотечение в ротовой полости свидетельствует об эндотоксемии, которая сказывается на работе печени. По словам экспертов, эта связь может иметь и совсем другой эффект. Люди, которые нечасто чистят зубы, могут иметь некоторые проблемы с печенью. Из-за возникновения воспаления на деснах, в кровь попадают вещества, которые негативно сказываются на работе органа.Исследователи провели эксперимент, в ходе которого добровольцев разделили на две группы. В первой испытуемые на протяжении 1-го месяца чистили зубы минимум два раза в сутки, а в другой должны были делать это только вечером. Как оказалось, состояние печени у добровольцев с первой группы было значительно лучше.