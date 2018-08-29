Бренд Micromax YU выпустит новый смартфон Ace

Корпус камеры на тизере скрыт, при этом просматривается только светодиодная вспышка. Тяжело сказать, будет ли устройство обладать двумя камерами на задней панели. Задняя панель обладает закругленными краями и имеет глянцевый вид. Компания в прошлом посте отмечала, что YU Ace в данном случае обеспечит лучший показатель времени автономной работы. При этом информация о емкости аккумуляторной батареи и прочие данные пока являются недоступными.Micromax объявил в 2014 году о запуске суб-бренда YU. Первым его устройством стала версия Yu Yureka. Модель Yu Yureka 2 выступила последним смартфоном, который запустила марка в августе 2017 года. Смартфон за 11 600 рублей оснащается 5,5-дюймовым экраном Full HD. В нём установлен чип Snapdragon 625. Устройство имеет одну 16-мегапиксельную заднюю камеру, а также передний датчик на 8 Мп.В июне текущего года Micromax запустил гаджет версии Canvas 2 Plus. Данный девайс оснащается 5,7-дюймовым экраном (18:9). Устройство работает с ПЗУ на 32 Гб, ОЗУ на 3Гб, 4-ядерным процессором. Устройство имеет АКБ на 4 000 мА/ч, заднюю камеру на 13 Мп, 8-мегапиксельный датчик, расположенный на передней панели.