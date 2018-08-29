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Компания Acer представила линейку самых легких в мире ноутбуков Swift 5

В ходе проведения IFA 2018 компанией Acer представлен новый 15-дюймовый ноутбук - Swift 5 (SF515-51T). Как рассказал производитель, данная модель представляет на мировом рынке самый легки ноутбук.

Компания Acer представила линейку самых легких в мире ноутбуков Swift 5


Устройство весит всего 990 граммов, при этом материал корпуса состоит из магний-литиевого сплава, толщина гаджета составляет 15,9 мм. Работает новый Swift 5 на процессорах восьмого поколения Intel Core i5 или i7. Общий объем оперативной памяти равен 16 ГБ. Данные хранятся на твердотельных NVMe-накопителях емкостью до 1 ТБ. Доступ к Сети предоставляется модулем Wi-Fi, работающим по стандартам 802.11ac 2X2. Также оснащен лэптоп разъемом универсального порта USB 3.1 Type-C Gen-2, его пропускная способность - до 10 Гбит/с. Автономное время работы новинки, без необходимости подключения к электросети, примерно 10 часов.

Производитель представил и аналог новинки, это 14-дюймовая модель весом 970 граммов. Здесь установлен сенсорный экран и предусмотрена автономная работа до 8 часов. Для продажи на европейских рынках новинки будут готовы к осени.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:32
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