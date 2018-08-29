Компания Acer представила линейку самых легких в мире ноутбуков Swift 5

Устройство весит всего 990 граммов, при этом материал корпуса состоит из магний-литиевого сплава, толщина гаджета составляет 15,9 мм. Работает новый Swift 5 на процессорах восьмого поколения Intel Core i5 или i7. Общий объем оперативной памяти равен 16 ГБ. Данные хранятся на твердотельных NVMe-накопителях емкостью до 1 ТБ. Доступ к Сети предоставляется модулем Wi-Fi, работающим по стандартам 802.11ac 2X2. Также оснащен лэптоп разъемом универсального порта USB 3.1 Type-C Gen-2, его пропускная способность - до 10 Гбит/с. Автономное время работы новинки, без необходимости подключения к электросети, примерно 10 часов.Производитель представил и аналог новинки, это 14-дюймовая модель весом 970 граммов. Здесь установлен сенсорный экран и предусмотрена автономная работа до 8 часов. Для продажи на европейских рынках новинки будут готовы к осени.