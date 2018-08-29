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«АвтоВАЗ» представила самую ожидаемую новинку LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» в рамках международного автосалона, проводимого в Москве, представила самую ожидаемую свою новинку. Речь ведётся о концепте внедорожника версии LADA 4x4 Vision.

«АвтоВАЗ» представила самую ожидаемую новинку LADA 4x4 Vision


В свою очередь легендарная модель российского производителя через сорок лет обрела абсолютно другую внешность. Стив Маттин, являющийся директором по дизайну, отметил, что LADA 4x4 Vision показывает потенциал энергичного, смелого, выразительного, уникального дизайна. Пока отсутствуют более подробные сведения про новинку.

Говоря об актуальном поколении версии LADA 4x4, стоит отметить, что внедорожник всегда входит в пятерку самых реализуемых транспортных средств сегмента SUV на территории РФ. Дилеры за семь месяцев этого года смогли продать 17 800 таких авто. Данный результат превышает прошлогодний показатель на 15 процентов.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:16
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