АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 78.76 USD 67.39
Курс валют на 29.08.2018

Беременная Алена Савкина опубликовала фото в купальнике и показала живот

Ни для кого не секрет, что участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина беременна от Ильи Яббарова. И несмотря на то, что она рассказывает подписчикам буквально обо всем, что связанно с ее особенным положением, есть те, кто не верит в реальность будущего ребенка, как когда-то не верили Ольге Рапунцель.

Беременная Алена Савкина опубликовала фото в купальнике и показала живот


Однако в отличии от своей старшей сестры Алена не стала делать из своей беременности секрет и без проблем показала оголенный уже слегка округлившийся живот, опубликовав в микроблоге несколько фотографий в купальнике. Кроме того, девушка призналась, что ее часто спрашивают о сроке, поэтому решила честно ответить на этот вопрос.

«Многие из вас часто интересуются, какой у меня срок, так вот - 17 неделек моему сладенькому карапузику. А сколько у вас недель? И много ли тех, с кем у нас совпадают ПДР?», - написала она под одним из снимков.


Беременная Алена Савкина опубликовала фото в купальнике и показала живот


Подписчики принялись сразу же отвечать на вопросы и исходя из их комментариев можно сделать вывод, что на страницу Савкиной подписано огромное количество беременных, которым, судя по всему, очень интересно наблюдать за участницей телестройки в положении, тем более, что она очень часто пишет полезные для них посты.

Не обошлось и без тех, кто начал писать, что на таком маленьком, как у Алены, сроке не может быть такого заметного живота. По их мнению, фотография была отредактирована в фотошопе, а беременность нереальна.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беременная Алена Савкина опубликовала фото в
Артем Алмазов намерен показать истинную сущность
Участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров
Виктор Литвинов задумался об уходе с телепроекта
В Сети появились снимки нового Chevrolet Orlando
Тунис потерял доверие туристов
Компания Huawei сравнила свой флагман P20 c
Свидетельница: Влад Соколовский изменил Рите
NASA: В будущем человечеству грозит дефицит
В Сети показали на видео падение метеорита в
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры
Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных
Сын Олега Табакова оказался пьяным в глуши
Флагманский смартфон Oppo Find X поступил в
49-летняя Эвелина Бледанс забеременела после ЭКО
В Москве показали версию Renault Arkana названную
Владимир Путин поручил перевести ЖКХ на эталонные
Ольга Бузова с дрожью в голосе призвала Романа
В Калужской области мужчина погиб при падении
Смартфон Yota 3+ получил российское ПО и два
Владимир Путин предложил вдвое увеличить пособие
Владимир Путин: Пенсионная реформа поможет
Владимир Путин предложил повысить пенсионный
Павел Климкин: Украина 30 сентября уведомит РФ о
Учёные рассказали о позах для «бесконечного» секса
В Санкт-Петербурге 16-летний школьник разбился
Компания Haval показала новый кроссовер Haval F7
В Ленобласти 15-летний подросток насиловал
Онкобольной Борис Клюев рассказал о состоянии
В Сети опубликовали «живые» снимки версии Moto
Просмотреть все новости