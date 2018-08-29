Беременная Алена Савкина опубликовала фото в купальнике и показала живот

«Многие из вас часто интересуются, какой у меня срок, так вот - 17 неделек моему сладенькому карапузику. А сколько у вас недель? И много ли тех, с кем у нас совпадают ПДР?», - написала она под одним из снимков.

Однако в отличии от своей старшей сестры Алена не стала делать из своей беременности секрет и без проблем показала оголенный уже слегка округлившийся живот, опубликовав в микроблоге несколько фотографий в купальнике. Кроме того, девушка призналась, что ее часто спрашивают о сроке, поэтому решила честно ответить на этот вопрос.Подписчики принялись сразу же отвечать на вопросы и исходя из их комментариев можно сделать вывод, что на страницу Савкиной подписано огромное количество беременных, которым, судя по всему, очень интересно наблюдать за участницей телестройки в положении, тем более, что она очень часто пишет полезные для них посты.Не обошлось и без тех, кто начал писать, что на таком маленьком, как у Алены, сроке не может быть такого заметного живота. По их мнению, фотография была отредактирована в фотошопе, а беременность нереальна.