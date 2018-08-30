В Сети замечен Samsung Galaxy S9+ с прошивкой Android 9.0 Pie

Компания Samsung не сообщает, когда именно их смартфоны получат обновление Android 9.0 Pie. Многие популярные модели этой фирмы получат Oreo только в конце текущего, а другие — в начале 2019 года. Но в информационной базе тестового пакета GFXBench был замечен смартфон Samsung Galaxy S9+, который уже оснащен новой операционной системой Android 9.0 Pie.Эксперты предполагают, что первыми Android 9.0 Pie получат флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9, Note9 и S9+. Тот факт, что прошивка на устройстве уже тестируется, может намекать на то, что в этот раз компания Samsung не будет так сильно затягивать с выпуском ПО.