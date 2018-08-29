Артем Алмазов намерен показать истинную сущность Алианы Устиненко

«У нас очень хорошо прошел день, он был очень эмоциональный. Мы полетали с ней в аэротрубе. В принципе, день и правда проходил позитивно очень, безо всяких конфликтов, мы не ругались. А приехав на Поляну, я не понял, почему так резко поменялось поведение Алианы», - вспоминает парень.

Однако парень не намерен потакать девушке, хотя и отказываться от нее он тоже не планирует. Свое нелогичное поведение Артем объясняет тем, что хочет вывести Алиану на чистую воду и показать всем ее истинную сущность, а для этого ему необходимо сначала ей подыграть.Напомним, что изначально Алмазов пришел к Ирине Пинчук, но быстро разочаровался в ней и переключился на Устиненко, за которой ухаживало уже несколько молодых людей. Ему удалось обратить на себя внимание участницы, и они даже сходили на выездное свидание, но закончилось оно не самым лучшим образом.Позже, проанализировав всю ситуацию и поговорив с некоторыми ребятами из коллектива, он понял, что Алиана на самом деле - обычный игрок, любящий играть чувствами мужчин. Сейчас Артем разрабатывает план своей борьбы за Устиненко, но исключительно для того, чтобы позже разоблачить ее.Алмазов отмечает, что несмотря на свидание, которое девушке не понравилось, она все равно продолжает оказывать ему знаки внимания, и он готов на них реагировать, но будет делать все для того, чтобы в конечном итоге Алиана не выиграла и «осталась с носом».