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Участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров вернулся на Поляну

Вот уже практически месяц прошел с тех пор, как участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров отправился на Сейшельские острова, о чем очень сильно просила Алена Савкина, так как молодой человек негативно на нее влиял, что очень плохо сказывалось на ее беременности.

Участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров вернулся на Поляну


И стоит сказать, что такая разлука пошла на пользу обеим будущим родителям: Алена перестала нервничать и истерить, начала общаться с коллективом и даже нашла общий язык с родственниками, а Илья закрутил новый роман с участницей Маргаритой Ларченко и вновь чувствует себя самым важным человеком на реалити-шоу.

Савкина и Яббаров практически не упоминают друг о друге и им от этого хорошо. Однако совсем скоро такая размеренная жизнь у ребят закончится, ведь появились слухи, что ведущие и большинство участников приняли решение вернуть Илью на Поляну, чтобы тот прекратил морочить голову Рите и снова попробовал заслужить доверие беременной Алены.

По предварительной информации, саратовский шансонье уже находится в Москве, а вот прилетела ли с ним Ларченко, пока неизвестно.

В любом случае зрители считают, что возвращение Яббарова - не самая лучшая идея ведущих, так как у Савкиной сейчас такой период беременности, что ей вообще нельзя нервничать, дабы не потерять ребенка, а в присутствии экс-возлюбленного сохранять спокойствие девушке будет крайне сложно.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:43
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