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Виктор Литвинов задумался об уходе с телепроекта «Дом-2»

Несколько недель назад в эфире телепроекта «Дом-2» зрителям показали свадьбу Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова. За несколько месяцев до этого они выиграли в конкурсе «Свадьба на миллион» и оформили торжество в рамках полученного в качестве приза миллиона рублей.

Виктор Литвинов задумался об уходе с телепроекта «Дом-2»


Стоит отметить, что праздник действительно получился очень хорошим и о нем до сих пор говорят участники как об одном из самых лучших за все существование реалити-шоу. Многие поклонники телестройки любят Таню и Витю, а потому надеются, что после бракосочетания они не покинут периметр, а продолжат показывать идиллию в своих отношениях и задумаются о детях.

Однако, пару дней назад молодой человек опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram пост, в котором заявил, что начал думать об уходе с проекта, ведь свою миссию он успешно выполнил.

Виктор Литвинов задумался об уходе с телепроекта «Дом-2»


«Любовь мы построили, семью создали. Как думаете, пора ли нам покинуть проект?», - поинтересовался у подписчиков Витя, давая понять, что вслед за ним уйдет и его новоиспеченная супруга.


Но фанаты попросили ребят не спешить с таким решением. По их словам, совсем скоро начнется конкурс «Человек года», в котором они могут побороться за квартиру в Москве, ведь в случае победы им будет куда идти после «Дома-2».

Виктор Литвинов задумался об уходе с телепроекта «Дом-2»


Тем не менее, есть и такие пользователи, кто не согласился с вышенаписанным мнением. Они считают, что если Мусульбес и Литвинов выиграли в одном проектном конкурсе, то на победу во втором рассчитывать глупо, так как на Поляне есть очень много других участников, которые мечтают о победе и квартире.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:30
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