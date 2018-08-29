Виктор Литвинов задумался об уходе с телепроекта «Дом-2»

«Любовь мы построили, семью создали. Как думаете, пора ли нам покинуть проект?», - поинтересовался у подписчиков Витя, давая понять, что вслед за ним уйдет и его новоиспеченная супруга.

Стоит отметить, что праздник действительно получился очень хорошим и о нем до сих пор говорят участники как об одном из самых лучших за все существование реалити-шоу. Многие поклонники телестройки любят Таню и Витю, а потому надеются, что после бракосочетания они не покинут периметр, а продолжат показывать идиллию в своих отношениях и задумаются о детях.Однако, пару дней назад молодой человек опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram пост, в котором заявил, что начал думать об уходе с проекта, ведь свою миссию он успешно выполнил.Но фанаты попросили ребят не спешить с таким решением. По их словам, совсем скоро начнется конкурс «Человек года», в котором они могут побороться за квартиру в Москве, ведь в случае победы им будет куда идти после «Дома-2».Тем не менее, есть и такие пользователи, кто не согласился с вышенаписанным мнением. Они считают, что если Мусульбес и Литвинов выиграли в одном проектном конкурсе, то на победу во втором рассчитывать глупо, так как на Поляне есть очень много других участников, которые мечтают о победе и квартире.