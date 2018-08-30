АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 79.56 USD 68.15
Курс валют на 30.08.2018

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для своего будущего ребенка крестных родителей

Королевские супруги принц Гарри и Меган Маркл остановились на выборе крестных родителей их будущего ребенка. Уже известно, что первенца крестить будут знаменитые супруги Амаль и Джордж Клуни.

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для своего будущего ребенка крестных родителей


На такое предложение Джордж с Амаль сразу откликнулись и приняли его за честь. Герцоги Сассекские прилетели частным самолетом в Сардинию, где гостили у супругов Клуни, поселившись на вилле, принадлежащей голливудскому актеру. Там супруги провели три дня. Здесь мужчины нашли себе активное занятие, принц Гарри играл в баскетбол вместе с друзьями актера. В это время Меган Маркл ухаживала с Амаль Клуни за 10-месячными двойняшками Александром и Эллой.

Хозяева организовали для герцогов Сассекских гала-ужин в последний день их отдыха, на торжество были приглашены 15 друзей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:18
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В результате падения в ТЦ "Галерея" в Петербурге
Юлия Пересильд рассказала об экстремальных
Туристы над горами Аргентины запечатлели в небе
Лера Кудрявцева устроила первую фотоссесию для
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для своего
Ученые: Лечение воспаленных десен уменьшает
Новый универсал KIA Ceed Sportwagon представлен
Анастасия Волочкова показала школьную форму для
В Сети замечен Samsung Galaxy S9+ с прошивкой
«АвтоВАЗ» продемонстрировал на ММАС-2018 хэтчбек
Ляйсан Утяшева побывала на званом ужине в
Ученые обнаружили "следы" предыдущей Вселенной
Планшет Chuwi Hi9 Plus станет конкурентом Huawei
Светлана Лобода показала сделанное во время
Digma представила новый компактный смартфон Atom
В Сети появились снимки обновленного кроссовера
Ольга Серябкина рассказала о сексе и показала
Исаак Ньютон: В 2060 году произойдет конец света
Московский международный автосалон представил
Учёные: Сырое мясо является полезным для сердца
Андрей Малахов заинтриговал подписчиков снимком с
Эксперты протестировали новую оригинальную модель
Компания Blackview выпустила новый смартфон
Уфолог обнаружил на Марсе череп гуманоида и щит
Анастасия Квитко поразила поклонников сексуальным
"Похож на скопление звезд": Астронавт показал
Ученые применили ферментную терапию для
Эксперт прокомментировал закупку Киевом
Представлен первый в мире чехол-рация для
Анна Семенович пришла в восторг от фигуры
Просмотреть все новости