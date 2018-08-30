Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для своего будущего ребенка крестных родителей

На такое предложение Джордж с Амаль сразу откликнулись и приняли его за честь. Герцоги Сассекские прилетели частным самолетом в Сардинию, где гостили у супругов Клуни, поселившись на вилле, принадлежащей голливудскому актеру. Там супруги провели три дня. Здесь мужчины нашли себе активное занятие, принц Гарри играл в баскетбол вместе с друзьями актера. В это время Меган Маркл ухаживала с Амаль Клуни за 10-месячными двойняшками Александром и Эллой.Хозяева организовали для герцогов Сассекских гала-ужин в последний день их отдыха, на торжество были приглашены 15 друзей.