«АвтоВАЗ» продемонстрировал на ММАС-2018 хэтчбек LADA XRay Cross

Авто похоже больше на кросс, чем на хэтчбек, потому что его клиренс завысили до 215 мм. Автомобиль получил неокрашенный кузовной обвес, колесные 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, антенну-плавник. Версия LADA XRay Cross стала длинней на 25 мм. Передние кресла в авто получили новый каркас. Авто оснащается селектором внедорожных режимов. Позволяющих подобрать оптимальные настройки работы управления, а также силовой установки на гравии, снегу и т.п. Система стабилизации включается, когда транспортное средство разгоняется до 54 км/час.LADA XRay Cross наделили ДХО на светодиодах, усилителем экстренного торможения, передними эйрбэгами, системой распределения тормозных усилий. В моторном отсеке кросс-хэтча находится 1.8-литровая силовая установка, генерирующая 122 л.с. Авто работает в паре с 5-МКПП либо РКПП. Стоимость авто пока не озвучивается. Стандартная версия хэтчбека реализуется от 629 900 рублей.