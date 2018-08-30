АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 79.56 USD 68.15
Курс валют на 30.08.2018

«АвтоВАЗ» продемонстрировал на ММАС-2018 хэтчбек LADA XRay Cross

«АвтоВАЗ» на ММАС-2018 продемонстрировал хэтчбек версии LADA XRay Cross. Серийная модель выполнена в духе концепта, дебютировавшего в 2016 году в рамках московского автосалона.

«АвтоВАЗ» продемонстрировал на ММАС-2018 хэтчбек LADA XRay Cross


Авто похоже больше на кросс, чем на хэтчбек, потому что его клиренс завысили до 215 мм. Автомобиль получил неокрашенный кузовной обвес, колесные 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, антенну-плавник. Версия LADA XRay Cross стала длинней на 25 мм. Передние кресла в авто получили новый каркас. Авто оснащается селектором внедорожных режимов. Позволяющих подобрать оптимальные настройки работы управления, а также силовой установки на гравии, снегу и т.п. Система стабилизации включается, когда транспортное средство разгоняется до 54 км/час.

LADA XRay Cross наделили ДХО на светодиодах, усилителем экстренного торможения, передними эйрбэгами, системой распределения тормозных усилий. В моторном отсеке кросс-хэтча находится 1.8-литровая силовая установка, генерирующая 122 л.с. Авто работает в паре с 5-МКПП либо РКПП. Стоимость авто пока не озвучивается. Стандартная версия хэтчбека реализуется от 629 900 рублей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети замечен Samsung Galaxy S9+ с прошивкой
«АвтоВАЗ» продемонстрировал на ММАС-2018 хэтчбек
Ляйсан Утяшева побывала на званом ужине в
Ученые обнаружили "следы" предыдущей Вселенной
Планшет Chuwi Hi9 Plus станет конкурентом Huawei
Светлана Лобода показала сделанное во время
Digma представила новый компактный смартфон Atom
В Сети появились снимки обновленного кроссовера
Ольга Серябкина рассказала о сексе и показала
Исаак Ньютон: В 2060 году произойдет конец света
Московский международный автосалон представил
Учёные: Сырое мясо является полезным для сердца
Андрей Малахов заинтриговал подписчиков снимком с
Эксперты протестировали новую оригинальную модель
Компания Blackview выпустила новый смартфон
Уфолог обнаружил на Марсе череп гуманоида и щит
Анастасия Квитко поразила поклонников сексуальным
"Похож на скопление звезд": Астронавт показал
Ученые применили ферментную терапию для
Эксперт прокомментировал закупку Киевом
Представлен первый в мире чехол-рация для
Анна Семенович пришла в восторг от фигуры
Астрономы разглядели в туманности Киля умирающие
Ученые назвали возраст, в котором мужья чаще
Бренд Micromax YU выпустит новый смартфон Ace
В Москве официально дебютировала новая версия
Заключено стратегическое партнерство между
Галина Сергеевна из "Папиных Дочек" Елизавета
Компания Acer представила линейку самых легких в
«АвтоВАЗ» представила самую ожидаемую новинку
Просмотреть все новости