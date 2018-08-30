«АвтоВАЗ» продемонстрировал на ММАС-2018 хэтчбек LADA XRay Cross
«АвтоВАЗ» на ММАС-2018 продемонстрировал хэтчбек версии LADA XRay Cross. Серийная модель выполнена в духе концепта, дебютировавшего в 2016 году в рамках московского автосалона.
Авто похоже больше на кросс, чем на хэтчбек, потому что его клиренс завысили до 215 мм. Автомобиль получил неокрашенный кузовной обвес, колесные 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, антенну-плавник. Версия LADA XRay Cross стала длинней на 25 мм. Передние кресла в авто получили новый каркас. Авто оснащается селектором внедорожных режимов. Позволяющих подобрать оптимальные настройки работы управления, а также силовой установки на гравии, снегу и т.п. Система стабилизации включается, когда транспортное средство разгоняется до 54 км/час.
LADA XRay Cross наделили ДХО на светодиодах, усилителем экстренного торможения, передними эйрбэгами, системой распределения тормозных усилий. В моторном отсеке кросс-хэтча находится 1.8-литровая силовая установка, генерирующая 122 л.с. Авто работает в паре с 5-МКПП либо РКПП. Стоимость авто пока не озвучивается. Стандартная версия хэтчбека реализуется от 629 900 рублей.
Авто похоже больше на кросс, чем на хэтчбек, потому что его клиренс завысили до 215 мм. Автомобиль получил неокрашенный кузовной обвес, колесные 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, антенну-плавник. Версия LADA XRay Cross стала длинней на 25 мм. Передние кресла в авто получили новый каркас. Авто оснащается селектором внедорожных режимов. Позволяющих подобрать оптимальные настройки работы управления, а также силовой установки на гравии, снегу и т.п. Система стабилизации включается, когда транспортное средство разгоняется до 54 км/час.
LADA XRay Cross наделили ДХО на светодиодах, усилителем экстренного торможения, передними эйрбэгами, системой распределения тормозных усилий. В моторном отсеке кросс-хэтча находится 1.8-литровая силовая установка, генерирующая 122 л.с. Авто работает в паре с 5-МКПП либо РКПП. Стоимость авто пока не озвучивается. Стандартная версия хэтчбека реализуется от 629 900 рублей.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:01