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Тунис потерял доверие туристов

Согласно имеющимся данным, в последнее время многие путешественники предпочитают обходить стороной Тунис при выборе курорта.

Тунис постепенно перестает пользоваться популярностью у путешественников. Так, на сегодняшний день североафриканское государство уже не входит в ТОП-10 лучших туристических стран даже своего региона.

Согласно данным рейтинга, который был составлен на основе поисковых запросов, в этом году количество бронирований гостиниц и рейсов в Тунис сократилось в несколько раз. И в этом нет ничего удивительного, ведь многие просто бояться ехать в эту страну по ряду серьёзных причин.
Тунис потерял доверие туристов

Известно, что только за последние несколько месяцев в работе туристической сферы Туниса были зафиксированы многочисленные сбои. Так, довольно часто путешественники сталкиваются с задержкой рейсов. При этом авиакомпании сообщают об этом только в аэропорту вылета, не предоставляя отдыхающим ни места для отдыха, ни питания, что вызывает недовольства у туристов.

Помимо этого ни для кого не секрет, что в Тунисе сегодня процветает преступность, не говоря уже о высоком уровне угрозы терактов. Местные жители выходят на улицу и устраивают массовые акции протеста, которые сопровождаются столкновениями с полицией, грабежами и нападениями. Например, в городе Мдхила митингующие подожгли полицейский участок, в Бен-Гердене недовольные закрытием пограничного перехода в Рас-Джедире заблокировали дорогу и закидали прибывших правоохранителей камнями.

Стоит отметить, что недовольство жителей Туниса растет с каждым днем. Этим летом персонал международного аэропорта Энфида Хаммамет и вовсе покинул свои рабочие места на три дня, парализовав работу воздушной гавани. После этого их примеру хотели последовать железнодорожники и сотрудники Минобороны, которые также недовольны низкими зарплатами и увеличением налогов.

По информации правоохранителей, на улицах города все чаще происходят грабежи и разбои. В большинстве случаев на людей нападают не из-за хулиганских побуждений, а ради наживы, забирая деньги, мобильные телефоны и другие драгоценности.

Постепенно ситуация в Тунисе выходит из-под контроля властей. Но правительство региона даже не пытается решить существующие в стране проблемы. Скорее, наоборот, они создают новые. Напомним, что в конце февраля в Сфаксе было задержано российское судно Ural, после чего экипажу без каких-либо оснований было предъявлено обвинение в пособничестве терроризму.

Таким образом, своими действиями Тунис теряет доверие не только у туристов, но и у иностранных инвесторов, многие из которых уже приняли решение покинуть страну.

 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:09
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