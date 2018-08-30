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Ляйсан Утяшева побывала на званом ужине в откровенном платье

В Санкт-Петербурге прошло одно из самых ожидаемых мероприятий текущего лета. Среди приглашенных на званом ужине в Мраморном дворце была Ляйсан Утяшева, которая выбрала для торжества откровенный наряд.

Ляйсан Утяшева побывала на званом ужине в откровенном платье


На мероприятии побывали как российские, так и зарубежные звезды шоу-бизнеса. Снимки со званого ужина уже появились в Сети. По мнению многих пользователей, Ляйсан Утяшевой удалось затмить даже голливудскую знаменитую актрису Николь Кидман, которая выбрала для выхода в свет платье от дизайнера Ульяны Сергеенко. Супруга Павла Воли блистала в весьма откровенном наряде, украшенном пайетками, который обнажил спину гимнастки, показав ее изящную фигуру.

Ляйсан Утяшева побывала на званом ужине в откровенном платье


Поклонники Ляйсан Утяшевой написали множество восхищенных комментариев, в которые восхитились тем, как замечательно выглядит гимнастка.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 04:31
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