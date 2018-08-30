Ляйсан Утяшева побывала на званом ужине в откровенном платье

На мероприятии побывали как российские, так и зарубежные звезды шоу-бизнеса. Снимки со званого ужина уже появились в Сети. По мнению многих пользователей, Ляйсан Утяшевой удалось затмить даже голливудскую знаменитую актрису Николь Кидман, которая выбрала для выхода в свет платье от дизайнера Ульяны Сергеенко. Супруга Павла Воли блистала в весьма откровенном наряде, украшенном пайетками, который обнажил спину гимнастки, показав ее изящную фигуру.Поклонники Ляйсан Утяшевой написали множество восхищенных комментариев, в которые восхитились тем, как замечательно выглядит гимнастка.