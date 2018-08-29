Компания Huawei сравнила свой флагман P20 c iPhone X

В первую очередь, речь шла о величине дисплея. Сам по себе он у iPhone X больше, однако верхний “вырез” меньше у Huawei. Дизайнеры последнего уверены, чем вырез меньше – тем лучше. Впрочем, у конкурента отсутствует так называемый “подбородок”, нижняя панель на деле как значительно повышает размеры экрана, также может и понизить удобство использования.В целом, представители Huawei довольны своим решением о прекращении использования выреза в стиле iPhone. Некоторые новые их модели обладают каплевидным вырезом или вовсе сконструированы без сильно видимой рамки. С уверенностью можно заявить, что продукция от Huawei продолжает улучшаться год за годом. Впрочем, нельзя отрицать и того, что Apple столь популярны в том числе потому, что год за годом придерживались единого стиля.