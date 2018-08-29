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Свидетельница: Влад Соколовский изменил Рите Дакоте в нескольких шагах

В центре внимания общественности остается история скандального развода между Владом Соколовским и Ритой Дакотой. Как поклонники исполнителей, так и звезды российского шоу-бизнеса продолжают между собой споры, относительно виновников расставания и последующих вариантов событий.

Свидетельница: Влад Соколовский изменил Рите Дакоте в нескольких шагах


Большинство уверено, что виновник супруг певицы, так как есть подтверждения фактов неверности молодого человека от знакомых и случайных свидетелей. Совсем недавно, пожелавшая остаться неизвестной девушка, рассказала, что была очевидцем измены Соколовского супруге в Черногории. Согласно ее словам, она с друзьями и мужем проводили время в «Бич Клабе» закрытого типа, где отдыхали Соколовский и Дакота в большой компании.

Девушка заметила, что Соколовский очень часто уходит в уборную. Супруг девушки тоже заинтересовался таким поведением и решил все проверить. Открыв дверь, он увидел Соколовского, который проводил время с «какой-то мадам» явно не за милой беседой.

Как рассказала свидетельница измены, отдыхала «мадам» вместе с молодым человеком в этой же компании.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:38
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