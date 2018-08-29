Свидетельница: Влад Соколовский изменил Рите Дакоте в нескольких шагах

Большинство уверено, что виновник супруг певицы, так как есть подтверждения фактов неверности молодого человека от знакомых и случайных свидетелей. Совсем недавно, пожелавшая остаться неизвестной девушка, рассказала, что была очевидцем измены Соколовского супруге в Черногории. Согласно ее словам, она с друзьями и мужем проводили время в «Бич Клабе» закрытого типа, где отдыхали Соколовский и Дакота в большой компании.Девушка заметила, что Соколовский очень часто уходит в уборную. Супруг девушки тоже заинтересовался таким поведением и решил все проверить. Открыв дверь, он увидел Соколовского, который проводил время с «какой-то мадам» явно не за милой беседой.Как рассказала свидетельница измены, отдыхала «мадам» вместе с молодым человеком в этой же компании.