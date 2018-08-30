Планшет Chuwi Hi9 Plus станет конкурентом Huawei MediaPad M5 Pro

Компания Chuwi в сентябре текущего года выпустит новую модификацию планшета Chuwi Hi9. Он будет именоваться Chuwi Hi9 Plus. На этой неделе производитель открыл ряд характеристик 10,8-дюймовой модели с разрешением 2.5К. Новая версия планшета будет оснащаться двумя слотами для карт SIM, а также поддержкой 4G сетей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 8 000 мАч. Данной ёмкости хватит более, чем на десять часов активного использования. В режиме ожидания устройство работает несколько дней.В свою очередь пользователи смогут воспользоваться подключаемой полноразмерной клавиатурой, обеспечивающей больший комфорт работы с документами либо общения с близкими, а также коллегами.