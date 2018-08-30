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Планшет Chuwi Hi9 Plus станет конкурентом Huawei MediaPad M5 Pro

Планшет версии Chuwi Hi9 Plus, являющийся конкурентом Huawei MediaPad M5 Pro, при активном использовании может работать свыше 10 часов. Устройство получило 10,8-дюймовый дисплейи батарею на 8 000 мАч.

Планшет Chuwi Hi9 Plus станет конкурентом Huawei MediaPad M5 Pro


Компания Chuwi в сентябре текущего года выпустит новую модификацию планшета Chuwi Hi9. Он будет именоваться Chuwi Hi9 Plus. На этой неделе производитель открыл ряд характеристик 10,8-дюймовой модели с разрешением 2.5К. Новая версия планшета будет оснащаться двумя слотами для карт SIM, а также поддержкой 4G сетей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 8 000 мАч. Данной ёмкости хватит более, чем на десять часов активного использования. В режиме ожидания устройство работает несколько дней.

В свою очередь пользователи смогут воспользоваться подключаемой полноразмерной клавиатурой, обеспечивающей больший комфорт работы с документами либо общения с близкими, а также коллегами.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:31
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