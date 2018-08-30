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Ученые обнаружили "следы" предыдущей Вселенной

Ученые сообщили о том, что обнаружили остатки Вселенной, которая была предшественницей Земли. Они хорошо видны на карте, созданной телескопом BICEP2.

Ученые обнаружили "следы" предыдущей Вселенной


Британский физик Роджер Пенроуз рассказал, что ученые сделали снимки, на которых заметна серия аномальных свечений и, возможно, это остатки Вселенной, которая существовала прежде нашей. Если верить теории конформной циклической космологии, разработанной Роджером Пенроузом и другими специалистами, Вселенная проходит через бесконечную череду циклов. Ученые предполагают, что это допускает, при определенных условиях, что электромагнитное излучение переживет гибель одной Вселенной и сможет стать частью следующей.

Специалисты сосредоточились на конкретной точке на карте, созданной телескопом BICEP2, которая окружена кольцом из поляризованного света. По мнению ученых, перед ними магнитные поля черных дыр, которые существовали в предыдущей Вселенной.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 04:01
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