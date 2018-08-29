NASA: В будущем человечеству грозит дефицит кислорода
Специалисты космического ведомства NASA предупреждают о том, что в будущем человечеству грозит нехватка кислорода. Дефицит будет вызван глобальным загрязнением окружающей среды.
Исследователями давно отмечено, что от уровня загрязнения атмосферы зависит увеличение объемов многочисленных облаков пыли в горах. Изучив детально все процессы, которые происходят в структуре атмосферы нашей планеты, эксперты американского космического агентства сделали заключение, что мощные слои пыли уже окружают весь земной шар, в результате чего происходит последующая их трансформация в облака.
Мусорные излишки ежегодно увеличивают свой состав из-за неконтролируемых выбросов промышленными объектами. Уже есть предварительные прогнозы, что через несколько лет размеры подобных облачных загрязнений достигнут своего предела, и обитатели Земли останутся без кислорода. Для предотвращения такого сценария человечеству необходимо принимать срочные меры для изменения принципов природопользования. Если оставить все как есть, Земля скоро станет безжизненным космическим телом.
Исследователями давно отмечено, что от уровня загрязнения атмосферы зависит увеличение объемов многочисленных облаков пыли в горах. Изучив детально все процессы, которые происходят в структуре атмосферы нашей планеты, эксперты американского космического агентства сделали заключение, что мощные слои пыли уже окружают весь земной шар, в результате чего происходит последующая их трансформация в облака.
Мусорные излишки ежегодно увеличивают свой состав из-за неконтролируемых выбросов промышленными объектами. Уже есть предварительные прогнозы, что через несколько лет размеры подобных облачных загрязнений достигнут своего предела, и обитатели Земли останутся без кислорода. Для предотвращения такого сценария человечеству необходимо принимать срочные меры для изменения принципов природопользования. Если оставить все как есть, Земля скоро станет безжизненным космическим телом.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:20