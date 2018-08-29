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NASA: В будущем человечеству грозит дефицит кислорода

Специалисты космического ведомства NASA предупреждают о том, что в будущем человечеству грозит нехватка кислорода. Дефицит будет вызван глобальным загрязнением окружающей среды.

NASA: В будущем человечеству грозит дефицит кислорода


Исследователями давно отмечено, что от уровня загрязнения атмосферы зависит увеличение объемов многочисленных облаков пыли в горах. Изучив детально все процессы, которые происходят в структуре атмосферы нашей планеты, эксперты американского космического агентства сделали заключение, что мощные слои пыли уже окружают весь земной шар, в результате чего происходит последующая их трансформация в облака.

Мусорные излишки ежегодно увеличивают свой состав из-за неконтролируемых выбросов промышленными объектами. Уже есть предварительные прогнозы, что через несколько лет размеры подобных облачных загрязнений достигнут своего предела, и обитатели Земли останутся без кислорода. Для предотвращения такого сценария человечеству необходимо принимать срочные меры для изменения принципов природопользования. Если оставить все как есть, Земля скоро станет безжизненным космическим телом.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:20
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