NASA: В будущем человечеству грозит дефицит кислорода

Исследователями давно отмечено, что от уровня загрязнения атмосферы зависит увеличение объемов многочисленных облаков пыли в горах. Изучив детально все процессы, которые происходят в структуре атмосферы нашей планеты, эксперты американского космического агентства сделали заключение, что мощные слои пыли уже окружают весь земной шар, в результате чего происходит последующая их трансформация в облака.Мусорные излишки ежегодно увеличивают свой состав из-за неконтролируемых выбросов промышленными объектами. Уже есть предварительные прогнозы, что через несколько лет размеры подобных облачных загрязнений достигнут своего предела, и обитатели Земли останутся без кислорода. Для предотвращения такого сценария человечеству необходимо принимать срочные меры для изменения принципов природопользования. Если оставить все как есть, Земля скоро станет безжизненным космическим телом.