В Сети появились снимки обновленного кроссовера Hyundai Tucson

Hyundai Tucson обновили в начале текущего года. Рестайлинговая версия паркетника появилась на многих авторынках, включая также российский. На рынок КНР новинка выйдет уже в сентябре этого года, однако получит абсолютно другое оформление. В Сеть недавно попали свежие попали свежие фото рестайлинговой версии. Китайская модель Hyundai Tucson перетерпела ряд серьёзных изменений. Авто получило переработанные бампера, пересмотренные двухъярусные фары головного света, которые сделали в духе версии Hyundai Santa Fe. Радиаторную решётку также переработали. Задние фонари китайского кросса между собой соединяются перемычкой.Размеры обновлённой версии Hyundai Tucson составляют 4545X1850X1655 мм. Величина колесной базы авто достигает 2 670 мм. В подкапотном пространстве новинки имеется 4-цилиндровый 1,6-литровый двигатель на 177 лошадиных сил. Мотор в действие приводится преселективной 7-скоростной роботизированной трансмиссией. Обновленная версия Hyundai Tucson дебютирует 31 августа в рамках автосалона в Чэнду.