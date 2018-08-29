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В Сети показали на видео падение метеорита в Австралии

В Австралии, город Перт, ночью 29 августа упал метеорит. Одному из очевидцев удалось заснять небесное тело из окна автомобиля и выложить его в телеграмм группе Mash.

В Сети показали на видео падение метеорита в Австралии


Несмотря на достаточно яркое приземление, ученые до сих пор не нашли конкретное место падения метеорита. После его нахождения над объектом проведут ряд экспериментов по изучению состава, возможно, тело обладает некими свойствами, которые ранее не были обнаружены у земных металлов. Вспышка красного света при падении была недолгой, это может указывать на то, что объект, который все же коснулся земли, совсем мал и основная его часть сгорела в атмосфере.

Статистически, по заявлению ученых, ежегодно на Землю падает порядка 21.3 тонн метеоритов. Число на самом деле довольно незначительное, примерно 1,8 тонн в месяц. Даже метеорит размером в 21 тонну едва ли способен разрушить город средних размеров до основания.

 
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В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:03
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