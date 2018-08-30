Исаак Ньютон: В 2060 году произойдет конец света

Современные конспирологи и мистики расшифровали дневники знаменитого физика и пришли к выводу, что конец света по версии Исаака Ньютона наступит уже через 42 года. По мнению экспертов, физик и математик, часто обращался к Библии, чтобы постигнуть тайны человеческого бытия, а также выяснить, что ожидает Землю в будущем. Специалисты заявили, что если верить предположениям Исаака Ньютона, конец света наступит в 2060 году, но также они особо отмечают, что апокалипсис не приведет к гибели всего живого на планете, а лишь станет началом новой эпохи на Земле.Но по версии некоторых исследователей конец света начнется в 2020 год и ознаменуется он природными стихиями с разрушительными последствиями.