Исаак Ньютон: В 2060 году произойдет конец света
Названа точная дата наступления апокалипсиса. Физик Исаак Ньютон предсказал, что 2060 году наступит конец света.
Современные конспирологи и мистики расшифровали дневники знаменитого физика и пришли к выводу, что конец света по версии Исаака Ньютона наступит уже через 42 года. По мнению экспертов, физик и математик, часто обращался к Библии, чтобы постигнуть тайны человеческого бытия, а также выяснить, что ожидает Землю в будущем. Специалисты заявили, что если верить предположениям Исаака Ньютона, конец света наступит в 2060 году, но также они особо отмечают, что апокалипсис не приведет к гибели всего живого на планете, а лишь станет началом новой эпохи на Земле.
Но по версии некоторых исследователей конец света начнется в 2020 год и ознаменуется он природными стихиями с разрушительными последствиями.
Современные конспирологи и мистики расшифровали дневники знаменитого физика и пришли к выводу, что конец света по версии Исаака Ньютона наступит уже через 42 года. По мнению экспертов, физик и математик, часто обращался к Библии, чтобы постигнуть тайны человеческого бытия, а также выяснить, что ожидает Землю в будущем. Специалисты заявили, что если верить предположениям Исаака Ньютона, конец света наступит в 2060 году, но также они особо отмечают, что апокалипсис не приведет к гибели всего живого на планете, а лишь станет началом новой эпохи на Земле.
Но по версии некоторых исследователей конец света начнется в 2020 год и ознаменуется он природными стихиями с разрушительными последствиями.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:01